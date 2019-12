Byrådsmedlem Søren With (S) deler ud af sine nytårsforsætter. Foto: John Olsen - www.photodan.dk

Nytårsforsæt: Glæder sig til X Factor

Odsherred - 30. december 2019 kl. 10:08 Af Helene Nielsen

Nytårsforsætter handler ofte om rygestop og slankekure, men for politikerne i Odsherred byråd er der lidt tungere og mere omfattende visioner på ønskelisten. Nordvestnyt har spurgt ind til de politiske ønsker for det nye år. Som formand for børne- og uddannelsesudvalget, kan det ikke være den store overraskelse, at det er i den retning, Søren With (S), sender sin politiske nytårsraket med gode ønsker:

- Som udgangspunkt er det jo børne- og unge-området, der har mit særlige fokus. I 2020 glæder jeg mig til at se hvordan vores fem forskellige skoler udvikler sig. De fire folkeskoler har nu fået den ro de eftersøgte og nogle rammer for udvikling. Samtidig håber jeg på, at se de vigtige parameter begynde og ændre sig blandt andet i forhold til trivsel. Her tænker jeg både blandt elever og personale og at hvad der ligger under her. Samtidig ser jeg gerne at vi får hævet vores resultater (karaktere) ikke til et specielt niveau men individuelt sådan at alle børn på deres niveau rykker sig. Her skal vi også huske, og udfordre de særligt fagligt stærke, så de ikke keder sig i folkeskolen og søger udfordringer andre steder.

Vi skal fortsat have fokus på at få unge videre med en uddannelse, så vi til stadighed kan være en af de bedste kommuner på det parameter

På specialområdet, som er i gang med en større gennemgang, er jeg meget spændt på at se de anbefalinger der kommer i forhold til om og hvordan, vi kan blive endnu dygtigere end i dag.

Jeg har et stort håb/ønske om, at vi får knækket den kurve der hedder børnesager. Med målrettet indsats håber jeg på, at vi kan bremse den landstendens der ses, hvor disse sager bare stiger og stiger.

På dagtilbuds-området ser jeg frem til, at komme i gang med hele normerings-debatten. Her er det også meget vigtigt, at vi i en så tidlig alder, som muligt, får spottet signaler om børn/familier der har brug for særlig støtte - det hænger i den grad sammen hele vejen, at hvis vi vil lykkedes endnu bedre i skolen, og knække den stigende kurve i forhold til børnesager, ja så er det på dagtilbuds-området, der skal sættes ind.

I forhold til bosætning er jeg rigtig glad for at se hvordan den bold nu er begyndt og rulle. Vi ser boliger komme til flere steder i kommunen, der er projekter i pipelinen og det er super vigtigt for kommunens udvikling, at der kommer nye boliger/borger til.

Privat har jeg ikke de store nytårsforsætter. Min nytår skal fejres med min familie og venner lokalt i Hørve, hvor vi bliver omkring 20. Nytåret for mig har altid været helt specielt. Specielt de 10 min foran skærmen ved årsskiftet hvor jeg til stemmerne fra DRs pige/drenge kor løber året hurtigt igennem med en kransekage og et glas koldt champagne.

Og så starter det nye år jo med X Factor - et program jeg er kæmpe fan af, skriver Søren With med et smil.