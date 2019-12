Nytårsforsæt: Champagne i »lånte« glas

Byrådsmedlem Per Kragh (S) deler ud af sine nytårsforsætter.

Odsherred - 30. december 2019 kl. 19:11 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nytårsforsætter handler ofte om rygestop om slankekure, men for politikerne i Odsherred byråd er der lidt tungere og mere omfattende visioner på ønskelisten. Nordvestnyt har spurgt ind til de politiske ønsker for det nye år. Per Kragh (S) sender gerne raketter med politisk krudt af sted - men der fyres ikke raketter af på hjemmefronten nytårsaften:

- Jeg ser frem til endnu et år med gode og ansvarlige kolleger på tværs af partierne. Vi ved, at vi i alle udvalg skal finde nogle penge, hvilket bliver en udfordring, men jeg tror på at det kan gøres således, at der fortsat er økonomi til at Odsherred er en attraktiv kommune på alle områder.

Som formand for Lokaldemokratiet glæder jeg mig til at vi fortsat udvikler vores samarbejde med de mange ildsjæle i lokalsamfundene, dels via puljerne til "Geoparkmakeover" og "Fællesskabspuljen", dels via Borgerpanelet og vores sparring og kontakt med dem og andre borgere. Den 25. januar holder vi et borgermøde på Vig skole, hvor vi skal arbejde med en bedre dialog mellem borgere og politikere. Det glæder jeg mig til.

Jeg er med i den arbejdsgruppe, der skal udforme en kriminalpræventiv strategi for kommunen. Det arbejde ser jeg frem til og håber, at jeg kan bidrage på baggrund af min erfaring fra 40 år i politiet.

Privat er det vigtigste at bevare optimismen hvert år til nytårsforsætterne, selv om det er slået fejl indtil nu - det handler selvfølgelig om at smide nogle overflødige kilo, samt dyrke mere motion.... Og - DET lykkes i 2020 - tror jeg...

Kommunalpolitisk vil jeg gøre mit yderste for i disse sparetider, at bakke "smartere" metoder op og finde penge i budget 2020, til de nødvendige budgettilpasninger i mine udvalg: social- og forebyggelsesudvalget og kultur- og folkeoplysningsudvalget. I form af forebyggelsesprojekter på unge- og ældreområdet, der lønner sig på længere sigt. Jeg er stærk tilhænger af tidlig indsats på alle områder, ikke mindst på børneområdet. Samt midler til understøttelse af nye initiativer på det kulturelle område.

Og så glæder jeg mig til, at der skal arbejdes mere med miljøområdet.

Vi er altid hjemme nytårsaften, da vi har 2 hunde, som vi holder poten, når der er fyrværkeri.

Normalt har vi nogle gæster, men i år skal hustruen og jeg bare hygge os.

Den aften drikker vi altid champagne klokken 24 af glas, vi "glemte" at aflevere, da vi var på et hotel på Malta på vores bryllupsrejse. Og - skulle nogen tænke tanker om anmeldelse, så er sagen forældet for længst, skriver Per Kragh.