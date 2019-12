Nytårsforsæt: Bekæmper kriminalitet

- Mine forventninger til mit byrådsarbejde i 2020 er store. De sidste to år, som nyt byrådsmedlem, har været utrolig lærerige - der har været rigtig mange ting og sager at sætte sig ind i, samt en god læring om hvor ens styrker og svagheder ligger i forhold til de andre byrådsmedlemmer. Nu er vi halvvejs igennem den 4-årige periode og jeg føler, at der er ved at danne sig et billede af opgaver for mig, som byrådsmedlem.

Først og fremmest set jeg frem til opgaven i § 17 stk. 4-udvalg om kriminalpræventiv indsats, et udvalg som blev nedsat i november 2019 og som fortsætter ind i 2020. En opgave jeg både har frygtet og glædet mig utroligt meget til. Frygtet fordi jeg, for at kunne gøre mit arbejde godt nok, endnu engang skal gå tilbage i mit liv og genopleve min tid som mor til en ung kriminel og misbruger, af en søn. Reflekterer over hvad gik galt og hvad gik godt. Samtidig har jeg også glædet mig utroligt meget, fordi jeg endelig og langt om længe kan bruge de erfaringer jeg fik i dette forløb. Dengang så jeg også mig selv som ressourcestærk og det er erfaringer fra det arbejde min søn, min familie og jeg, lagde i at lykkes med at få en dybt kriminel ung mand "normaliseret", jeg vil bruge. Et af mine fokuspunkter vil ligge på at forældre, får mulighed for at samarbejde, bidrage og handle, således at de ikke står, frustrerede, handlingslammede med tunnelsyn og en masse skyld og skam, som jeg selv til tider stod med. At familien får hjælp til selvhjælp, idet jeg ved, at der ligge rigtig mange ressourcer gemt og som kan hentes frem, hvis man som familie får viden om, at man ikke står alene om opgaven samt får hjælp og vejledning til at fortage de rette handlinger. Mit håb er at, de familier derved kan undgå nogle af de værste følger, der mange gange følger med i det kæmpe arbejdet det er at hjælpe sit barn tilbage på rette spor.