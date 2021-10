Nytårsaften kan de se fyrværkeri over Århus

Se billedserie Udsigten er spektakulær til alle sider. Sejerøbugten, Nekselø,Mools Bjerge ligger for ens fødder alt efter, hvilket vindue man ser ud af.

Odsherred - 19. oktober 2021 kl. 14:50 Af Pia Larsen Kontakt redaktionen

Udsigten er vel nok en af de bedste i Danmark. Fra toppen af Ordrup Mølle kan man se vidt og bredt - det meste af det smukke Odsherred, Mols Bjerge, Sejerøbugten og Nexelø ligger for ens fødder. Hvor end man ser hen, udfolder skønheden sig.

- Vi kommer til at savne møllen. Mest af alt udsigten, siger Renate Madsen, som har boet i Ordrup Mølle i over 20 år.

Nu kalder fremtiden som pensionister, noget, som møllen ikke er så velegnet til med sine fire plan og stejle trapper. Derfor sælger parret deres særprægede og helt unikke hjem. 2.695.000 kroner koster herligheden.

For de penge får man 191 kvadratmeter bolig og 1.151 kvadratmeter grund. Ordrup Mølle er bygget i 1887 og var oprindelig en vandmølle og fra slutningen af 1500-tallet. Kornmølleriet blev indstillet i 1940erne, og efter at have stået tom i en del år, blev der i ca. 1955 indrettet café og senere hen konditori.

Spændende historie Peter og Renate Madsen har en scrapbog med spændende udklip fra møllens historie. De har smørrebrødssedlen fra dengang en engelsk bøf med surt kostede 10 kroner og 50 åre. Historien er med overalt, hvor man bevæger sig i de fantastiske rum med synlige bindingsværkbjælker og det store møllehjul som en kæmpe indbygget dekoration midt i stuen.

- Det kræver jo, at man kan se muligheder og ikke begrænsninger, når man bor sådan her. For eksempel er her ingen hele lige vægge. Alle bogreoler skal skæres på midten for at de kan stå langs væggene, siger Peter Madsen, som købte møllen som sit hjem for 23 år siden. For den fyrstelige sum af 1.1 millioner kroner. Dengang en af de dyreste ejendomme i Dragsholm Kommune.

Kiggede pludselig forbi Peter Madsen plejede dog at holde ferie på en højskole i Jylland, nærmere bestemt ved Henne Strand. Her plejede han at invitere alle, han mødte til at kigge forbi møllen, hvis de skulle komme forbi.

- Det gjorde de aldrig. Indtil en dag, så kom Renate pludselig forbi, siger han.

- Ja, den gale tysker tog ham på ordet, siger hun med et smil.

Hun havde ingen adresse, men Ordrup Mølle er trods alt til at finde, hvis man spørger sig for, og derfor stod hun en dag på dørtrinnet. Herfra tog det ene det andet, og de to har været sammen lige siden. Renate stammer fra Husum i Nordtyskland og det er der, de planlægger at flytte til, når møllen er solgt for at være tættere på hendes familie.

- Nu har hun holdt ud her i 20 år, så det er min tur nu, siger Peter skælmsk.

Elsker stedet Holdt ud er nok ikke det rigtige ord. For selv om Renate siger, at hun tænkte, at Peter måtte være en gal mand, siden han boede i en mølle, så har hun elsket stedet. De hyggelige stuer, historiens vingesus, udsigten, man aldrig bliver træt af og de vidunderlige terrasser i haven, der i flere etager omkranser møllen. Der er altid en hyggekrog at slå sig ned på, hvad enten man har lyst at sidde i sol eller skygge.

Naturen er lige så nærværende som fortiden. Dyrelivet og ikke mindst fuglelivet er et kapitel helt for sig selv.

- Jeg tror, der er 25-30 forskellige arter, når vi fodrer fuglene, siger Renate.

Rådyrene kan være hårde ved blomsterne, men til gengæld får man fornøjelsen af at have de smukke dyr helt tæt på.

- Et år havde jeg plantet tulipaner i haven ovenfor trappen. Pludselig hørte jeg trin på trappen og kunne ikke forstå, hvem der gik rundt deroppe i vores have. Det viste sig at være et rådyr, som jeg mødte midt på trappen. Den var på vej ned, og jeg var på vej op. Den havde været oppe og spise alle mine tulipaner, griner Renate.

Fotograferer udsigten Hun er en dygtig fotograf og har taget utallige billeder af udsigten fra møllen. Der er altid noget at se på. Fra vinduerne kan de se, om købmanden nede i byen har åbent og sat skiltet ud. De kan se færgerne lægge til og fra ved havnen på Odden, de kan se, hvem der brænder bål til Skt. Hans, og er det klart vejr, kan de nytårsaften se fyrværkeriet over Århus.

Endnu er der ikke fundet en køber til møllen med den enestående udsigt. Men interessen har været enorm. På de 800 dage stedet har været til salg, har der været 20.000 visninger på mæglerens hjemmeside og et utal af fremvisninger. Et par af de interesserede arbejder stadig videre med planerne om at blive mølleejere, men en salgsaftale er det ikke blevet til.

Så indtil videre er udsigten stadig Peter og Renate Madsens.