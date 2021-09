Nyt valgforbund er klar til skattestigninger

Iføkge en pressemeddelelse fra de to partier handler valgforundet om at undgå stemmespild, men er også et signal om at de to partier har flere områder, hvor de mener, der kan indgås et frugtbart samarbejde i byrådet, og de nævner områder som skoler, daginstitutioner og ældreplejen, og så skriver de videre, at: