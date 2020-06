Se billedserie Thomas Nicolaisen (R) og Leif Egholm (Odsherred-listen) sidder med i byrådets nye udvalg for grøn omstilling og bæredygtighed. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Nyt udvalg med grønne ambitioner

Odsherred - 07. juni 2020

Odsherred Byråds nye udvalg for grøn omstilling og bæredygtighed holdt forleden sit første møde. Udvalget er et såkalt §17,4 -udvalg og adskiller sig fra byrådets faste udvalg ved, at der udover politikere også sidder en række privatpersoner og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.

Udvalget blev nedsat på baggrund af et forslag fra 1. viceborgmester Thomas Nicolaisen (R), som nu sidder i udvalget sammen med blandt andre borgmester Thomas Adelskov (S) og Mathias Hansen (V) - det er med andre ord et udvalg, som har betydelig politisk bevågenhed.

Thomas Nicolaisen er meget tilfreds med det første møde, selv om det på grund af corona-situationen måtte holdes virtuelt.

- Vi fik en rigtig god og konstruktiv start. Borgerne og repræsentanterne for erhvervsliv og organisationer brænder virkelig for at arbejde med klima og miljø, siger Thomas Nicolaisen.

På mødet blev der især talt om, hvordan man inddrage unge i processen. Udvalget har planlagt et offentligt arrangement til september.

- Og i mellemtiden skal vi have speedet op på, hvordan vi får engageret folkeskoler, gymnasium og erhvervsuddannelserne, så de også kommer med, siger Thomas Nicolaisen, som pointerer, at den grønne omstilling vil tage mange år, og at udvalget bør fortsætte efter byrådsvalget i 2021.

I de senere år har to store miljøsager optaget sindene i Odsherred, nemlig lokalplanen for Lundbeck i Lumsås og lokalplanen, der giver lov til at opføre biogasanlæg uden for Vig.

- Man kan nok ikke undgå, at der opstår nogle fronter. Det er naturligt, men det vigtige er, folk bliver inddraget i processen. Folk kan være enige eller uenige, men de skal føle sig hørt. Og udvalget skal også være med til at skabe nogle gode processer, siger Thomas Nicolaisen.