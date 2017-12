Det utætte tag på Engelstrup. Forsamlingshuset kan snart blive repareret. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Nyt tag til forsamlingshus

Odsherred - 05. december 2017 Af Torben Andersen

Snart er det ikke længere nødvendigt at skulle tømme spande med vand i Engelstrup Forsamlingshus.

Det utætte tag kan nemlig blive repareret. Og det skyldes, at foreningen bag forsamlingshuset forleden fik en check på 40.000 kr. af Odsherreds Brandassurance G/S' Fond. I forvejen har kommunen givet et tilskud på 25.700 kr., så nu er der penge nok til at sætte håndværkere i sving med opgaven.

Bestyrelsesformand Gitte Hansen glæder sig over støtten fra Odsherreds Brandassurance G/S' Fond og Odsherred Kommune.

- Nu har vi pengene til det tilbud, vi har fået på at reparere taget. Vi håber, at arbejdet hurtigt kan gå i gang, så vi slipper for, at det regner gennem taget, siger Gitte Hansen.

Formanden for Odsherreds Brandassurances G/S' Fond, Henrik Søborg, oplyser, at fonden støtter mange projekter i Odsherred.

Fonden ophører snart

- Vi støtter de projekter, der har mest brug for det. Og forsamlingshuset har brug for støtte. Vi må bevare et så godt forsamlingshus, eller har vi lige pludselig ikke noget sted at holde vores fester i området, siger han.

Fonden ophører i øvrigt ved årsskiftet.