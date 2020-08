Nyt selvbetjenings-bibliotek er på vej

Biblioteksleder Jesper Bertelsen, Biblioteker og Kulturhuse, er begejstret efter at have besigtiget byggeriet.

- Fra den 21. september lukker vi det gamle bibliotek ned for at flytte bøgerne over til det nye, siger Jesper Bertelsen.

For at skabe plads til et nyt bibliotek på 75 kvm. i kultur- og idrætscentret er der inddraget en bid af foyeren (der bygges en glas-skillevæg), et depot hvor der tidligere har været kiosk, nogle toiletter, halinspektørens kontor, og HK Lammefjordens klublokale.