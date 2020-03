Foto: Per Buurgaard Christensen

Foto: Per Christensen

Nyt navn til musik-arrangører

- Det nye navn skal signalere, at vi er en musikforening, og at vi arrangerer koncerter med folkemusik i Odsherred. Og at det ikke er sådan noget med halm i træskoene og folkedragter. Vi vil gerne signalere noget mere nutidigt, siger formanden.