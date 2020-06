Nyt mødested: Madmarked med dufte fra en god del af verden

- Jeg har færdes meget i området hele mit liv. Har kendt haven her, og Nikolaj og jeg var enige om, at et område, hvor fødevarer er i højsæde, må være et godt sted, at servere street food og skabe Danmarks måske hyggeligste madmarked, hvor der plads til, at hele familien mødes, siger Morten Larsen.