Se billedserie Formand for den selvejende institution Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig, Gert Jensen (t.v.), og næstformand, Jakob Walløe Hansen foran den grund, hvor der skal bygges. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Nyt maritimt formidlingscenter skal være dobbelt så stort

Odsherred - 02. september 2021 kl. 08:55 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Allerede inden Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig har fået udarbejdet skitseprojekt for et kommende maritimt formidlingscenter på Rørvig Havn, har bestyrelsen besluttet, at bygningen skal være næsten dobbelt så stor i grundplan som først planlagt.

Det oplyser bestyrelsesmedlem Søren Lund.

- Vi er kommet frem til, at 150 kvadratmeter i grundplan simpelthen bliver for småt. Og vi tror ikke, at det bliver muligt bare lige at udvide igen, når vi først har fået rejst bygningen, siger Søren Lund.

Det er rummene til teknik, undervisning og formidling, der skal have flere kvadratmeter.

For at kunne udvide bygningen fra 150 til 240 kvadratmeter skal den gøres længere og vendes, så den kommer til at ligge på langs på grunden og med indgangen vendt ud mod Rørvig Bådebyggeri.

Den oprindelige indgang var tegnet ud mod fjorden.

Odsherred Kommune har stillet arealet til rådighed på Rørvig Havn.

- Nu har vi så et benarbejde med at få den nye udvidelse igennem hos kommunen, siger Søren Lund.

Den planlagte nye bygning er i to etager med i alt 340 etagemeter. Byggeprisen vil stige fra 4,6 mio. kr. til 10 mio. kr., vurderer Søren Lund.

- Men beskeden, fra de fonde, som har vist interessse, er, at det ikke handler om fem eller ti millioner, men om selve idéen i projektet, som de godt kan lide, siger Søren Lund.

Formidlingscenter Rørvig Fisk & Fjord går nu efter at få udarbejdet et arkitekttegnet skitseprojekt, så fondene får et bedre billede af bygning og idé-grundlag.

Her håber bestyrelsen, at der er mulighed for at få del i den pulje på 300.000, som Odsherred Byråd netop har afsat i budgettet for 2022 som hjælp til foreninger, der skal søge fondsmidler.

Det vil koste 250.000 kr. at få udarbejdet et skitseprojekt, og her vil Formidlingscenter Fisk & Fjord Rørvig lade sig inspirere af Rørvig Møllelaugs projekt for Rørvig Mølle.

Det er forventningen, at der indenfor de næste par år kan bygges et maritimt formidlingscenter med saltvandsbassin, fiskeæg-klækkeri og undervisnings- og formidlingslokaler.