Se billedserie Jens Petersen er klar med nye etiketter til sine prisvindende øl.

Nyt logo, men samme øl

Odsherred - 06. april 2020

Af Niels Sørensen

Når du næste gang køber en øl fra Odden Bryg, er indholdet formentlig af samme høje kvalitet som altid, men etiketten kan have et anderledes look.

Det skyldes, at det lille bryggeri på Odden har fået nyt logo, og det ændrer selvsagt udseendet på etiketterne.

Det nye logo er resultatet af en henvendelse, som en vis Benjamín Villela Guzmán tog til bryggeriet.

- Benjamín er fra Chile, og han havde gjort sig nogle tanker om vores etiketter og kom med et forslag til en ændring. Det så rigtig spændende ud, og han havde en god fornemmelse af og forståelse for baggrunden og tankerne om bryggeriet og beliggenheden ved vandet - med skibet som centrum.

Og sådan begyndte det, fortæller Jens Petersen, der sammen med hustruen Malene Gylling Petersen har Odden Bryg. Benjamín Villela Guzmán bor for tiden på Odden. Og hans ideer kom på et tidspunkt, hvor der var åbent for dem.

- Vi havde selv arbejdet lidt med en videreudvikling af vores logo, og det passede så fint sammen med de tanker og ideer, som Benjamin kom med, så Benjamín har tegnet logoet og etiketten i samarbejde med mig. Arbejdet gik i gang, lige inden landet lukkede ned, så arbejdet er primært foregået online, fortæller Jens Petersen.

Så efter 10 år med det hidtidige logo, ser Odden Bryg altså fremad med et nyt logo.

- Det oprindelige logo og etiketter var hjemmegjorte, så det er rart med et professionelt look og sparring omkring det. Logoet har altid været et skib, men nu er det redesignet og mere tydeligt. Med bølgerne under er det et skib i bevægelse, fortæller Jens Petersen og fortsætter:

- At skifte logo bliver en stor proces. Der er mange steder, hvor det skal skiftes udover etiketterne. Så det kommer til at tage lidt tid, men det skal nok lykkes.