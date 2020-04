Se billedserie Granhus Kvindekrisecenter har en dejlig stor have at boltre sig i. Forstander Malene Ehlerts tog imod de første kvinder den 23. marts. Foto: Torben Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt krisecenter tager imod kvinder fra hele landet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt krisecenter tager imod kvinder fra hele landet

Odsherred - 21. april 2020 kl. 20:30 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Der er vagter i nærheden af Granhus Kvindekrisecenter hele tiden. For kvinderne har brug for at føle sig trygge, når de kommer her.

Sådan lyder det fra Malene Ehlerts, der er forstander på Granhus Kvindekrisecenter i Annebergparken.

Centret har 16 godkendte pladser og modtog den 23. marts de første kvinder - fra København og Bornholm.

Kvindecentret er ejet af det socialpædagogiske botilbud Granhøjen, som tidligere havde kreative værksteder i den store bygning.

- Vi undersøgte markedet og fandt ud af, at der mangler pladser til kvinder på krisecentrene. Pladserne er meget centreret omkring København og de store byer i Jylland. Mange kvinder vil gerne gå lidt i ly uden for de store byer, og det kan de her i Annebergparken siger Malene Ehlerts.

Corona-krisen betyder imidlertid, at nogle af de voldsramte kvinder bliver isoleret i hjemmet og ikke kan kontakte et kvindecenter.

- Vi og andre centre forventer, at der kommer et boom inden længe. Vi har også dagligt nogle kvinder, der ringer og siger, at de ikke kan komme væk fra hjemmet, siger hun.

Granhus er godkendt som krisecenter til kvinder med børn.

- Kvinderne, som kommer her, er sunde og raske. De må ikke have psykiatriske lidelser eller misbrugsproblemer. Det er af hensyn til børnenes tarv, siger Malene Ehlerts, som oplyser, at man ikke må drikke alkohol på centret.

- Vi har ikke noget lægefagligt arbejde på centret, men vi har masser af samtaleterapi og vejledning. Kvinderne er jo voldsomt pressede, men de skal selv passe deres børn, det skal vi ikke. Og derfor skal de også have børnene med, når de går en tur, forklarer Malene Ehlerts.

Der er meget stor forskel på, hvor længe kvinderne opholder på et krisecenter - fra få dage til flere måneder.

- Vi forsøger at holde en vis struktur på centret, så vi spiser på samme tidspunkter, og vi har nogle aktiviteter for børnene og kvinderne. Ofte hjælper vi også til, når kvinderne skal tale med diverse myndigheder, siger hun.

Som Granhøjen har også Granhus en overordnet pædagogisk tilgang.

- Det en systemisk-narretiv, hvilket vil sige, at vi arbejder anerkendende og ligeværdigt. Vi er ikke bedre end kvinderne, der kommer her. Vi har bare nogle andre erfaringer!

Nu er der fem fuldtidsansatte, to vikarer og en rengøringsassistent ansat på Granhus.

- Vi skal også sørge for, at der er arbejde til dem fremover. Det er ikke hensigtsmæssigt at basere sig på fondsansøgninger og frivilligt arbejde, men her i opstarten er udfordringen for os at blive kendt. Vi kan jo ikke køre rundt og sælge pladser, fortæller forstanderen.