Bestyrelsesformand Jens Lundgaard ser frem til, at der i sommeren 2021 bliver lagt et nyt gulv i Hal 2 i Vallekilde-Hørve Kultur-& Idrætscenter. Foto: Per Christensen

Nyt halgulv i Hørve til 1,2 mio. kr.

- Bestyrelsen og brugerne er fuldstændig enige om, at vi skal have et trægulv, som giver affjedring, siger Jens Lundgaard.

Tilskud, lån og opsparing VHG tilbød derfor centret, som er en selvejende institution, en gave på 200.000 kr. og et lån på 200.000 kr., hvis man ville lægge et nyt gulv. Samtidig tilbød VHGs Støtteforening et lån på 200.000 kr. til formålet.

- Bestyrelsen har gennem årene lagt penge til side, for vi vidste jo, at gulvet skulle laves bedre. Og med støtten fra de to foreninger er det muligt at få et nyt gulv til næste år, siger Jens Lundgård, som oplyser, at bestyrelsen og brugerne har rejst rundt for at se på forskellige løsninger i danske haller, blandt andet i Høng.