Odsherred Kommune placerede skilte under coronakrisens mange helligdags-ferier ved steder i Odsherred, hvor mange samles. Sådanne skilte vil man møde på hotspots hele sommeren. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Nyt forum skal styrke samarbejde efter corona Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt forum skal styrke samarbejde efter corona

Odsherred - 07. juli 2020 kl. 15:12 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et møde i slutningen af juni gav en række lokale kulturorganisationer og erhvervsforeninger hinanden håndslag på at arbejde bedre sammen og danne et decideret partnerskab.

Partnerskabsaftalen er blevet døbt »Sammen om Odsherred« og skal arbejde videre med de gode samarbejdstakter, der opstod under coronaen.

- Under coronaen lærte vi, at vi ikke har et samlende forum for at løfte Odsherred, og at vi med et tættere samarbejde og forskellige måder at kommunikere på, kan komme bredere ud med budskabet, siger borgmester Thomas Adelskov (S) om de tanker, der plantede den første spire til partnerskabsaftalen.

Smittefaren og nedlukningen af Danmark fik mange til at søge ud i sommerhusområderne, og det fik kommunen og lokale aktører til at gå sammen om at opstille plakater, der mindede om at holde afstand og vise hensyn.

Skiltene blev sat op på lokale hotspots som Algade i Nykøbing, Asnæs Centret, Ordrup og Rørvig Havn i erkendelse af, at der i sommerlandet var steder med en vis tiltrækningskraft for både fastboende og sommerhusfolket. Og de steder vil også være i fokus sommeren over, hvor der bliver endnu flere mennesker i sommerlandet.

- Det bliver en kickstart af samarbejdet, hvor vi bevæger os væk fra den løftede pegefinger til en mere positiv tilgang og stadig med budskabet om at vi skal passe på hinanden, uddyber Thomas Adelskov.

Efter sommeren er det målet at bringe endnu flere aktører i spil i partnerskabet - alt sammen med det formål at skabe sammenhold, stolthed, fælles løsninger, vækst og omsætning.

Det har ikke været muligt at indhente en kommentar fra formanden for Odsherred Erhvervsforum Henrik Andersen, der er på ferie.

Men i en pressemeddelelse udtaler han at partnerskabet Sammen om Odsherred er praktisk måde at løse lokale sager sammen.

»Samtidig er det en god platform til at brande Odsherred både indadtil og udadtil. Indadtil skal vi være endnu mere stolte af vores lokale virksomheder og vores handelsliv, og udadtil skal vi fortælle de mange positive historier om hvad vi er for et sted - og hvad vi kan tilbyde«, siger han i pressemeddelelsen.