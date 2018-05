Nyt flag og logo erstatter det blå

Det nye flag stryger for første gang til tops på de seks største strande i kommunen den 10. juni. Ud over at signalere rent badevand skal flaget også sende et signal om, at den enkelte strand rummer en masse muligheder for aktiviteter både i vandet og ved kysten - også uden for højsæsonen. Flaget suppleres med en nyudviklet app, nye skilte og bedre kort, så både turister og lokale lettere kan finde den strand eller kyst, der rummer præcis de aktiviteter og muligheder, som familien er på udkig efter.