Efter al sandsynlighed vil Asnæs Svømmehal (for tiden lukket og afspærret) få fjernet hele pyramidetoppen i renoveringen, og der vil blive bygget et fladt tag - facaderne blive gjort højere, så der opnås tilstrækkelig lofthøjde til 5-meter vippen. Foto: Stefan Andreasen

Nyt fladt tag på svømmehal - men der skal være plads til 5-meter vippen

Der er alarmerende råd i tagkonstruktionen på den nedlukkede Asnæs Svømmehal, og når taget - som følge af en byrådsbeslutning - udskiftes i det nye år, vil det fremgå af udbudsmaterialet, at det ikke længere skal være et pyramide-tag, fordi netop den konstruktion anses for at være årsag til, at der er opstået råd i de bærende limstræsbjælker.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her