Borgmester Thomas Adelskov (S) er formand for det nye erhvervsudvalg.

Nyt erhvervsudvalg i arbejdstøjet

Odsherred - 03. marts 2021 kl. 19:26 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Odsherred Byråd har i de senere år nedsat flere § 17,4-udvalg om særlige emner. Fordelen ved at nedsætte et sådan udvalg er, at politikerne kommer til at sidde sammen med repræsentanter med interesse og indsigt i emnet.

Onsdag eftermiddag var det så det nye erhvervsudvalg, der mødtes for første gang. Her sidder repræsentanter for byrådet og erhvervslivet, og udvalget skal ikke mindst holde høje med den kommunale erhvervsplan.

- Vi havde et rigtigt godt møde, hvor vi fik vendt mange problemstillinger, fortæller borgmester Thomas Adelskov (S).

På det første møde havde man inviteret Dansk Industri (DI) med. DI foretager hvert år en undersøgelse af kommunernes erhvervsklima, og den sidste, fra november 2020, placerede Odsherred Kommune som nummer 84 ud af 98 kommuner.

- Vi fik sammen med DI en snak om, hvad vi kan gøre for at få en bedre placering. Det handler ikke mindst om kommunikation, og kortere sagsbehandlingstider, og vi forventer, at den direkte dialog mellem kommunen og erhvervslivet, som det nye udvalg også er udtryk for, er noget af det, der skal til for at forbedre den opfattelse, der er af kommunen, siger Thomas Adelskov.

DI-undersøgelsen baserer sig for Odsherred Kommunes vedkommende på svar fra 44 virksomheder - der er i alt 1875 virksomheder i herredet.

Udvalget valgte som næstformand Steen Søgaard fra Odsherred Erhvervsforum.