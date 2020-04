Som noget nyt tilbyder de ellers nedlukkede Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred nu brugerne, at de kan bestille poser med bøger, som pakkes og udleveres gennem et vindue. Privatfoto

Artiklen: Nyt corona-initiativ: Bøger to go - ud ad vinduet

Nyt corona-initiativ: Bøger to go - ud ad vinduet

I en corona-tid, hvor bibliotekerne i Nykøbing og Asnæs er lukkede, og brugerne sukker efter at låne læsestof, film og musik, tilbyder Biblioteker og Kulturhuse i Odsherred (BOK) nu at pakke poser med ønskede materialer, som så kan hentes ved bibliotekerne.

- Vi kalder det »BOK to Go«, fortæller leder Jesper Bertelsen.

- Du kan ønske konkrete titler til din pose, men vi kan desværre ikke love, at vi kan opfylde alle ønsker. Til gengæld vil vi forsøge at ramme noget, der ligner, siger biblioteks- og kulturhuslederen.

For at bestille en bogpose skal man ringe eller maile til biblioteket, hvor medarbejdere - efter indhentet samtykke - låner og pakker materialerne for brugerne.