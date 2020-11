Nyt bibliotek sætter nye tanker i gang

Den nye teknik giver biblioteksleder Jesper Bertelsen mulighed for at lave statistik på data fra brugerne.

- Men det giver os mulighed for at se, hvornår på dagen, der er flest på biblioteket, og hvilke aldersgrupper og køn. På den måde kan vi bedre fordele vores kræfter, når vi skal i dialog med borgerne omkring aktiviteter, siger Jesper Bertelsen.

Hans drøm er, at der installeres samme teknologi, som på Hørve Bibliotek, så borgernes antal og adfærd også kan følges i de øvrige seks biblioteks-afdelinger, og at der også indføres en selvbetjenings-ordning på de store biblioteker i Nykøbing og Asnæs.

- Det vil give nogle helt nye muligheder for at tilpasse bibliotekerne efter borgernes ønsker om åbningstid og tidspunkter for aktiviteter.

En selvbetjeningsordning vil give borgerne i Nykøbing og Asnæs mulighed for at gå på biblioteket om søndagen eller lørdag midt på dagen, hvor der nu er lukket.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at det her ikke må blive på bekostning af den service, som vores ansatte yder for borgerne i den almindelige åbningstid. Det er en meget vigtig del af vores funktion som bibliotek, at vi fortsat kan hjælpe borgerne, siger Jesper Bertelsen.