Biblioteksleder Jesper Bertelsen og formand for Vallekilde-Hørve Kultur- & idrætscenter, Jens Lundgaard, tjekker stedet for det nye bibliotek. Foto: Stefan Andreasen

Nyt bibliotek er på vej i kultur- og idrætscenter

I maj vil håndværkerne være i gang med at ombygge indgangsparti, foyer, et klublokale, en stribe toiletter, et depotrum og et kontor i Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter til det nye Hørve Selvbetjeningsbibliotek på 75 kvm.