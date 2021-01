Bagermester Mona Karmann Hansne og lærling Mathilde Malmskov Sejersen glæder sig over de gode arbejdsforhold i det nye bageri. Foto: Preben Moth

Nyt bageri spreder duft af nybagt brød

I oktober tog SuperBrugsen i Højby hul på et længe næret ønske om at få bedre forhold for bagerafdelingen med en investering på ca. fire millioner kroner.