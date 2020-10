Der er politisk uenighed om, hvordan man bedst sikrer udvikling i Nykøbing, men nu skal de forskellige holdnine rskrives ned, og så mødes politikerne senere for at prøve at nå en aftale.

Nykøbings fremtid står på spil: Politikerne skal mødes igen

Nykøbings erhvervsudvikling skal der være styr på, for ellers risikerer store virksomheder at gå udenom området, så fremover skal der være politiske aftaler om aflastningsområder og en politik om daglivarebutikker ved omfartsvejen.

»Der var mange synspunkter i rummet, og nu bliver der lavet et skriv, hvor vi samler de forskellige holdninger, og så tager vi det op igen i gruppeformandskredsen. Selvom det ikke står lige for, så er jeg optimistisk med hensyn til at kunne lave en bred aftale om fremtiden for handlen i og omkring Nykøbing,« siger borgmesteren.