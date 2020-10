Se billedserie Nykøbing Sj. Skakklub er igen divisionsklub. Fra venstre ses Michael Lynge, Jan Gottfredsen, Sam Eddy, Bjørn Larsen, Allan Pedersen, Karsten Jensen, siddende Peter Holst og Leif Egholm. Foto: Torben Andersen

Nykøbing stærkest på de 64 felter

Odsherred - 27. oktober 2020 kl. 07:38 Af Torben Andersen Kontakt redaktionen

Ikke siden 2001 er der blevet spillet divisionsskak i Nykøbing Sj. Skakklub. Men søndag vendte klubben tilbage til det fine selskab, efter at holdet i sidste sæson havde vundet Mesterrækken.

Holdet skulle i 2. division møde Nyborg Skakklub, som også er nyoprykker. På forhånd var dette opgør udnævnt som en af sæsonens vigtigste, for de to klubber kommer til at kæmpe om at undgå nedrykning.

Nykøbing havde hjemmebane og vandt fuldt fortjent 4,5-3,5 over fynboerne. Holdskak afvikles over otte partier.

Nykøbing Sj. Skakklub er relativ stærk på de øverste brætter. På bræt 1 gik Michael Lynge efter sejren, men han måtte nøjes med remis efter et vanskeligt slutspil. På bræt to vandt Sam Eddy et fint parti, hvor stillingen længe var meget uklar.

Hjemmeholdet anden sejr stod Karsten Jensen for. Han blev udsat for den drabelige kongegambit, men han spillede en modgambit og fik en velfortjent sejr. Bjørn Larsen, Jan Gottfredsen, Peter Holst og Allan Pedersen spillede alle remis. Leif Egholm stod længe godt med hvid, og han afviste flere remis-tilbud fra sin modstander. Men til sidst måtte han alligevel se sig slået af fynboen.

Det er endnu uklart, hvad corona-restriktionerne kommer til at betyde for skakturneringen. Men nykøbingenserne kan i hvert fald glæde sig over, at de har bevist deres eksistensberettigelse i 2. division.