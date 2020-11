Nykøbing Sj. Skakklubs førstehold tabte forleden til Holbæk Skakklub. Foto: Torben Andersen

Nykøbing fik store bank af Holbæk

10. november 2020

Nykøbing Sj. Skakklub er kommet ned på jorden igen.

Efter at klubbens førstehold havde indledt nykøbingensernes tilbagevenden til det fine selskab i 2. division med en sejr over Nyborg Skakklub i sæsonpremieren for et par uger siden, ja, så blev det hurtigt hverdag for Nykøbing-spillerne, da de forleden spillede mod Holbæk Skakklub.

Holbækkerne vandt nemlig dysten med 7-1, og det betyder, at Nykøbing Sj. Skakklub nu placerer sig i nærheden af bunden. Men dette er ikke nogen overraskelse for Nykøbing-spillerne, som vil være glade, hvis de kan undgå nedrykning. Spillerne fra Holbæk var på forhånd storfavoritter til kampen.

Nykøbing Sj. Skakklub stillede op i en svækket udgave - ikke alene var man kun syv spillere, men holdets stærkeste spiller, Michael Lynge, var heller ikke med. Og det betød, at alle de andre spillere blev rykket et bræt op og mødte stærkere modstandere. På de to første brætter fik henholdsvis Samuel Eddy og Bjørn H. Larsen imidlertid hevet et par remisser hjem, og det bekræftede endnu engang, at Nykøbing Sj. Skakklub er rigtig stærk, når de handler om de bedste skakspillere.

De øvrige fem spillere - Peter Stein Holst, Karsten Jensen, Jan Gottfredsen, Henning Rasmussen og Per K. Tolshave - måtte alle bøje sig mod overmagten fra Holbæk.

Nykøbing Sj. Skakklubs næste kamp spilles den 6. december. Det bliver på udebane mod Præstø Skakklub, som i øjeblikket ligger nummer 1 i 2. division.

Nykøbingenserne skal altså også her regne med, at de kan risikere at løbe ind i en regulær ørefigen på de 64 felter.