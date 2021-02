Nye test-hold skal køre rundt til skolerne

Mandag formiddag er Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S) sammen med borgmestrene for landets øvrige kommuner indkaldt til et møde med ministre fra regeringen, hvor der skal tales om test-strategi i forbindelse med en eventuel yderligere åbning af grundskolen.

- Vi tænker, at vi nu vil til at ansætte nogle medarbejdere, som vil være med til at udføre test og køre rundt i hold til skolerne.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har udtalt, at borgerne skal vænne sig til at blive testet flere gange om ugen i den fremtidige genåbning af samfundet.

Regeringen indgik i sidste uge aftale med kommuner og regioner om at teste flere borgere to gange om ugen, og der skal oprettes flere nye teststeder.

Alle børnene og deres nære kontakter er blevet opfordret til at lade sig teste, meddeler centerchef for Børn Unge og Familier i Odsherred Kommune, Ane Stallknecht.

- I sidste uge havde vi kun to nye smittede i hele Odsherred Kommune og var kommet under »den kritiske grænse«. Vi havde lige jublet og glædet os over, at vi var kommet ud af farezonen, og så kommer den her sag og viser, hvor skrøbeligt det er lige nu, siger Thomas Adelskov.