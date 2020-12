Nye sangbøger: Sangglæden kan nå bredt ud

Spar Nord Fonden blev så begejstret for Højby Lokalråds ansøgning om penge til at indkøbe et parti på 55 højskolesangbøger til de populære sangaftener i Borren - Højby Kultur- og Idrætscenter, at det udløste en donation på 15.000 kr.