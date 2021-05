Odsherred Kommune er på vej med retningslinjer for håndtering af sexkrænkelser. Foto: Preben Moth

Nye retningslinjer på vej om håndtering af sexkrænkelser

Odsherred - 28. maj 2021 kl. 13:04 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen

Ansatte i Odsherred Kommune får nu et nyt og opdateret sæt retningslinjer at forholde sig til, hvis en sag om krænkelser viser sit grimme ansigt. En tværfaglig arbejdsgruppe har siden oktober sidste år arbejdet på at få opdateret den vejledning fra 2016, som ikke forholdt sig til krænkelser og sexisme, og forslaget til de nye retningslinjer er nu sendt i høring i MED-udvalgene.

- Det har været vigtigt, at det ikke bare blev nogle retningslinjer skrevet ned af ledelsen, men at det blev en drøftelse i hele organisationen. Nu er forslaget i høring, så der vil givet komme nogle høringssvar, som giver anledning til at justere på indholdet, før de endelige retningslinjer ligger klar, siger borgmester Thomas Adelskov (S) til Nordvestnyt.

Han roser arbejdsgruppens arbejde med emnet.

- Når jeg ser mig om i kommunen, tænker jeg jo, at sådan noget aldrig kan ske her, men man må også bare konstatere, at det kan ske alle steder, og derfor er det vigtigt, at vi har redskaberne til at håndtere det, siger han.

Det var i forbindelse med artikler i Nordvestnyt om krænkelser af en tidligere ansat, begået af eksterne samarbejdspartnere, at arbejdsgruppen blev sat i gang med at få udarbejdet nye retningslinjer, selvom episoderne ligger nogle år tilbage i tiden.

Vejledningen er delt op i to spor. Det første spor omhandler vold og krænkende handlinger, som udøves af ansatte i kommunen mod andre ansatte i kommunen. Det andet spor fokuserer på vold og krænkende handlinger, som udøves af borgere eller eksterne samarbejdspartnere mod ansatte i kommunen.

Den opdeling er valgt, fordi der vil være tale om to vidt forskellige situationer med forskellige sanktionsmuligheder over for krænkeren.

