Som følge af mandagens nye restriktioner har Vallekilde Højskole været nødt til at aflyse jule-kurset for 55 deltagere.

Nye restriktioner: Julen aflyst på kendt højskole

55 kursister, der havde glædet sig til at holde jul på Vallekilde Højskole 23.-27. december, fik mandag, efter statsministerens nedlukningstale, besked fra højskolen om, at deres kursus er aflyst i kampen mod smittekæderne.

- Kort efter pressemødet fik vi en melding fra Kulturministeriet om, at julekurset skal aflyses. Det er et krav, som gælder alle kurser under tre ugers varighed på landets højskoler 9. december til 3. januar.

- Begrundelsen er et ønske om at begrænse smittespredningen, siger Torben Smidt Hansen, forstander på Vallekilde Højskole.

- Omvendt kan jeg også godt forstå, at man i den alvorlige situation vil forsøge at undgå, at folk mødes på kryds og tværs. For selvom vi passer på og overholder alle restriktioner, vil det jo øge risikoen for, at der kan ske noget, siger forstanderen.