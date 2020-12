Nye popler plantet på Annebjerg Stræde

- Vi er glade for, at vi med denne bevilling kan sikre denne kulturhistoriske strækning med den oprindelige beplantning af hassel på stendiget i begge sider og resterne af en række af over 200 år gamle popler på hver side af vejen, siger formand for miljø- og klimaudvalget Paw Pedersen (DF).