Det klassiske bord-bænke-sæt, her i brug i Anneberg Kulturpark under Geopark Festival 2019, skal nyfortolkes, inspireret af istiden og landskabet i geoparken. Det gælder også den klassiske shelter.

Nye fortolkninger af to gamle travere - bord-bænke-sættet og shelteren

Odsherred - 23. december 2020

En scenograf, en indretningsarkitekt, en landskabsarkitekt og tre billedkunstnere skal ved en udendørs-forestilling i Grønnegården i Anneberg Kulturpark i Nykøbing Sjælland præsentere nye fortolkninger af bord-bænke-sættet og natur-halvtaget shelteren.

Anneberg Kulturpark afholder forestillingen, der finder sted fra den 30. december kl. 14 til den 31. december kl. 17., og publikum er inviteret til at se og lytte med og stemme om de bedste resultater.

Der er under det nuværende forsamlingsloft plads til 50 siddende publikummer, og der er mulighed for at følge og deltage i afstemningen online.

Kunstprojektet er støttet med 75.000 kr. fra Istidsrutens pulje til pausesteder og Slots- og Kulturstyrelsens aktivitetspulje for kulturaktiviteter og er blevet til i et samarbejde mellem Anneberg Kulturpark, der også bidrager økonomisk, og Geopark Odsherred.

Budgettet på i alt 350.000 kr. dækker honorar til kunstnerne, fremstilling af fem prototyper og produktion af fem færdige sheltere og fem bord-bænke-sæt, der alle vil blive opstillet i Anneberg Kulturpark.

Der skal være tydelig inspiration af istid og istidslandskab i nyfortolkningerne, der fremover skal være signaturer og pause-steder for cykelruten Istidsruten og Geopark Odsherred.

Designet skal være enkelt, så folk med praktisk håndelag selv kan fremstille det, og materialerne skal så vidt muligt være naturlige.

Landskabet skal danne afsæt for designet, der skal være fire siddepladser i det nye udendørs og tilhørende skammel til at smække trætte cykelben op på, samt afsætningsplads til at stille ting og en cykelholder til fire cykler.

Fra shelteren skal der være mulighed for at se på stjerner, når man ligger i sin sovepose, for eksempel luger, skydetag eller halve overdækninger.

Bord-bænke-sættet må maksimum koste 10.000 kr. at fremstille, og shelteren 15.000 kr.

SN-Brød: - Forestillingen i Grønnehaven vil tage udgangspunkt i prototyperne, og publikum inviteres til at vurdere de enkelte typer og deltage i en afstemning om den bedste fremtoning, fortæller Gitte Klausen, Anneberg Kulturpark.

De inviterede, kreative deltagere er billedkunstnerne Casper Aguila, Jacob Holmquist og Rasmus Strunge, udstillings-scenograf Annemarie Fiig, indretningsarkitekt Stefan Poulsen, og landskabsarkitekt Knud Kappel.

- Det er meningen, at folk selv skal kunne bygge dem, hvis de har lyst og praktisk formåen, eller bestille dem hos en håndværker. De designs, der er flotte og får høj rating fra publikum i afstemningen, vil blive officielle med offentliggørelse af arbejdstegninger, siger Gitte Klausen.