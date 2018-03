Påskedag slår de nye ejere dørene op til Grønnegården.

Send til din ven. X Artiklen: Nye ejere åbner dørene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye ejere åbner dørene

Odsherred - 27. marts 2018 kl. 05:59 Af Helene MacCormac Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Påskedag, søndag 1. april, åbnes dørene til Grønnegården i Annebergparken, hvor de mange gamle bygninger fra 1915, som tidligere husede det gamle psykiatrihospital, vil være frit tilgængelige for publikum. Mere end 30 lokale kunstnere, fødevarerproducenter, foreninger, musikere og andre ildsjæle har valgt at støtte op om arrangementet med individuelle udstillinger og caféer, der vil være at finde rundt omkring i det 8000 kvadratmeter store kompleks.

Arrangementet er også en mulighed for at møde de nye ejere, Morten Schantz og Gitte Klausen, der overtog Grønnegårdskomplekset 1. marts i år. De nye ejere har indtil videre blandt andet røbet, at de har planer om at indrettet et bryllupscenter, hvor brudepar kan blive viet i det gamle hospitalskapel.

- Vi har fra første dag følt os meget velkomne i Odsherred og har mødt stor og positiv interesse for projektet omkring Grønnegården. Vores langsigtede vision er at restaurere alle bygninger og omgivelser med respekt for de oprindelige tanker - og i den proces være åbne om de planer, vi har for stedet, siger parret i en pressemeddelelse om arrangementet.

Der er gratis entre til det åbne hus på Grønnegården.