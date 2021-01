Nye datoer for konfirmationer

- Her i Fårevejle har vi besluttet, at tilbyde 2 ekstra datoer for konfirmationerne i år. Forstået på den måde, at vi både tilbyder de oprindelige planlagte datoer: 25.april og 30 april samt to nye datoer: den 29. august og 12. september. Så kan hver familie finde ud af, hvad de helst vil, skriver sognepræst Charlotte West.

- I samråd med forældre og menighedsråd fik konfirmanderne i sidste uge mulighed for at vælge en alternativ konfirmationsdato i sensommeren, søndag den 5. september. Samtidig med, at de der ønskede det kunne forblive på den allerede planlagte dato. Mange var allerede af gode grunde bekymret for om de ville få mulighed for at samle blandt andre bedsteforældre og oldeforældre, som nogle af konfirmanderne er så heldige at ha´, hvis smittetrykket stadig er for højt i foråret og vaccinen måske endnu ikke rullet helt ud. Og selvom vi håber, at det hele lysner i løbet af marts, så er der stadig mange forberedelser for både konfirmander og forældre, som skal gøres inden den store dag.