Se billedserie Den nye leder Leiv Arne Kjøllmoen (th.) tiltræder stillingen som leder af Odsherred Teater ved årsskiftet - den nuværende leder Simon Vagn Jensen (tv.) skal drive teatret i overgangsperioden frem til årsskiftet. Foto: Kenn Thomsen

Nyansat teaterleder: Jeg har meget stor kærlighed til Odsherred Teater

Odsherred - 27. maj 2021 kl. 20:10 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

Ud fra et ansøgerfelt på 31 har ansættelsesudvalget peget enstemmigt på den 39-årige teaterinstruktør Leiv Arne Kjøllmoen, Nykøbing Sjælland, som ny leder af Odsherred Teater fra 1. januar 2022.

Onsdag var han på besøg på teatret, hvor han og bestyrelsesformand Gitte Hededam (S) fik rundvisning på teatersals-byggepladsen af nuværende teaterleder Simon Vagn Jensen.

Den nye teatersal er færdig i sensommeren og er i drift, når Leiv Arne Kjøllmoen tiltræder.

Han stammer fra den norske ø Karmøy ud for vestkysten mellem Stavanger og Bergen og har en bachelor i drama og teater fra Norges Tekniske og Naturviden­skapelige Universitet.

Siden uddannelsen på Statens Tea­terskole i København i 2009 har han realiseret over 40 teaterforestillinger.

Han er aktuelt husinstruktør på Teatret Fair Play i Holbæk og freelance-instruktør og har fra 2018 til 2021 siddet i Projektstøtteudvalget under Statens Kunstfond.

- Jeg har søgt stillingen på Odsherred Teater, fordi jeg har meget stor kærlighed til netop det teater og til Odsherred.

- Jeg flyttede til Nykøbing Sjælland med min familie i 2016, og da muligheden bød sig, tænkte jeg, at det var et naturligt næste skridt i mit arbejdsliv at komme til at lede Odsherred Teater.

- Jeg føler stor tilknytning til teatret og til Odsherred. Jeg har oplevet så meget godt og inkluderende fællesskab i de år, jeg boet her, siger Leiv Arne Kjøllmoen.

Fantastiske muligheder - Det bliver en kæmpe udfordring at starte i et helt nyt tea­terhus med så fantastiske muligheder. Der kan skabes unikke møder med publikum i det nye scenerum på grund af størrelse, tekniske muligheder og fleksibilitet.

- Nye måder at invitere publikum indenfor i teatret. Hvordan man videreudvikler og retænker kontakten med publikum, siger den nyansatte leder.

- Jeg har boet i Odsherred i fem år og har pendlet meget. Nu glæder jeg mig til at være en del af kulturlivet i Odsherred og Kalundborg.

- Jeg glæder mig til at lære de andre kulturinstitutioners ledere bedre at kende og være med til at udvikle kulturen.

- Der sker så meget lige nu med kultur, turisme og erhverv, og det vil jeg rigtigt gerne være en del af.

- Og så glæder jeg mig vildt til at arbejde sammen med de top-kompetente medarbejdere på Odsherred Teater, siger Leiv Arne Kjøllmoen.

- Det er en kæmpe udfordring at skulle løfte arven efter Simon, som har været den eneste teaterleder i alle årene og har stået i spidsen for den fantastiske udvikling, teatret har været i gennem. Jeg vil blive sammenlignet med ham. Men jeg er jo mig - jeg er et andet menneske. Jeg vil bygge videre på det, der er. Det er derfor, jeg har søgt jobbet. Og så videreudvikle ud fra det, siger Leiv Arne Kjøllmoen.

Kunstnerisk viden Teatrets bestyrelsesformand Gitte Hededam er begejstret for valget af den nye leder:

- Han har den kunstneriske viden, der skal til for at udvikle fremtidens Odsherred Teater. Han har - som tilflytter - set og oplevet Odsherred med friske øjne, er faldet for Odsherred, og kender årstidernes skiften i området. Han vil samtidig kunne trække folk fra København hertil, mener Gitte Hededam.

Teatrets nuværende leder, Simon Vagn Jensen, forklarer den lange overdragelsestid.

- Det har vi valgt, fordi vi er i en byggeproces, som er definerende for teatret, og som jeg har været en del af.

- Det handler om at få skabt så god en overdragelseses-proces som muligt med den nye leder, som skal skabe visionerne for et fremtidigt Odsherred Teater, siger den nuværende leder.

- Selvom det kan lyde specielt at stoppe, når den nye teatersal står klar, så mener jeg faktisk, at min timing er perfekt.

- Teatret er klar til at tage en spændende ny udvikling, hvor det skal redefinere sig selv. Hvis jeg skulle blive som leder, skulle det være i fem-seks år. Så vil jeg hellere aflevere et nyt og velfungerende teater, som gør en forskel i Odsherred, og som er klar til, at en ny leder kan tage over, siger Simon Vagn Jensen.

- Og jeg er klar til at være behjælpelig på alle måder. Jeg stiller mig til rådighed for den vigtige proces, siger tea­terlederen.