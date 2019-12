Nyårsforsæt: Mindre kød og færre flyture

Byrådsmedlem Arne Mikkelsen (SF) deler ud af sine nytårsforsætter.

Odsherred - 29. december 2019 kl. 08:57 Af Helene Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nytårsforsætter handler ofte om rygestop og slankekure, men for politikerne i Odsherred byråd er der lidt tungere og mere omfattende visioner på ønskelisten. Nordvestnyt har spurgt ind til de politiske ønsker for det nye år. Arne Mikkelsen (SF) håber hans politiske nytårsraket vil skabe en bedre velfærd for borgere i de erhvervs- og indkomstmæssigt svage landsdele:

- Jeg forventer, og håber at vi kommunalt får styr på den økonomi, som jo bestemmer hvilke rammer vi har at lave politik indenfor. Her er det jo meget afgørende, at folketinget får besluttet en retfærdig udligningsordning, således at også de erhvervs - og indkomstmæssigt svage landsdele kan skabe en ordentlig velfærd for borgerne.

Så håber jeg, at man i organisationen bliver bedre til at inddrage de ansatte og deres MED-organisation, når der skal tilpasses til nye udfordringer. Det har KL og forhandlingsfællesskabet en klar aftale om. Det er aftalt, at tiltrængte forandringer skal der informeres om, så tidligt "at den enkelte medarbejderrepræsentant har en reel mulighed for at konsultere sit valggrundlag på en hensigtsmæssig måde. Dette indebærer, at medarbejdernes repræsentanterne sikres rimelig tid til at drøfte konsekvenserne af et påtænkt omstillingsprojekt med de berørte medarbejdere."

Hvis et beslutningsforslag kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene, skal beslutningen træffes efter en forhandling med medarbejdernes repræsentanter. Forhandlingsresultatet skal følge med frem til endelige beslutningstagere. Dette fremgår af rammeaftalen, men bliver ikke fulgt godt nok op. (§ 7 stk 5).

Jeg vil politisk arbejde på, at sikre de svageste borgere ordentlige vilkår i kommunen. Håber at jeg kan blive endnu bedre hertil.

Privat vil jeg arbejde for, at "være tilstede", når jeg er sammen med min hustru, mine børn og mine børnebørn.

Jeg vil undgå at spise så meget kød, kun foretage højest en årlig flyrejse og sikre at jeg får tilstrækkeligt motion. Her foretrækker jeg løbe - og Vandreture med indlagt styrkeprogram og svømning, skriver Arne Mikkelsen.