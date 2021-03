Ny udvikling: Arrangerer møde med miljøminister

Det fortæller Simon Weber Marcussen, medstifter af Dansk Tang til Nordvestnyt, som gennem et stykke tid har beskrevet virksomhedens besvær med at få tilladelse fra Kystdirektoratet til at etablere kystnære tangfarme.

- Nu får vi mulighed for selv at stille spørgsmål og få en afklaring. Og det er dejligt, der er hul igennem, men i bund og grund har jeg stadig en trist følelse, fordi det har været så besværligt, og den tid vi har brugt på det her, kunne være brugt til at gøre Danmark grønnere. Det er ærgerligt, konstaterer han.