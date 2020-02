Se billedserie Byggeriet har stået i et mudret vadested siden byggefirmaets konkurs 30. januar. Foto: Stefan Andreasen

Send til din ven. X Artiklen: Ny udskydelse af teater-byggeri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny udskydelse af teater-byggeri

Odsherred - 29. februar 2020 kl. 16:30 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Advokaten, der skal udforme det nye, skriftlige aftalegrundlag for byggeri af ny teatersal til Odsherred Teater, er blevet syg, så der foreligger endnu ikke, som planlagt, en aftale med det ny-konstruerede byggefirma B. Nygaard Sørensen, oplyser Lars Nybjerg, formand for Bygningsfonden Odsherred Teater.

Efter al sandsynlighed bliver der tale om en en såkaldt tredjeparts-aftale mellem Bygningsfonden Odsherred Teater, kurator for boet efter konkursramte B. Nygaard Sørensen A/S og den nye firma-konstruktion (en opkøbt del af B.N.S.), når der skal bygges ny teatersal.

Byggeriet har stået i et mudret vadested og ventet på første spadestik, siden B. Nygaard Sørensen A/S blev ramt af konkurs torsdag den 30. januar.

Nu er byggestarten blevet yderligere forsinket, fordi der endnu ikke foreligger et skriftligt aftalegrundlag, som Bygningsfonden Odsherred Teaters to jurister og eksterne jurist kan nærlæse før eventuel underskrift.

Det skulle ellers ligge klar forud for et møde i onsdags mellem bygningsfonden, kuratoren og det nye byggefirma, oplyser Lars Nybjerg.

- Det lyder grotesk, men det er altså rigtigt, at nu er juristen, der sidder med hele materialet og skal udfærdige det skriftlige aftalegrundlag, blevet syg. Byggefirmaet overvejer at finde en ny jurist, men så skal vedkommende jo først ind i sagen, siger Lars Nybjerg.

- Vi har fået besked på, at der bliver arbejdet på sagen i weekenden, så materialet er klar mandag.

- Og så skal vores jurister og en ekstern jurist kigge det igennem for at sikre, at alt er rigtigt, før vi tager den endelige beslutning, siger bygningsfondens formand.

- Personligt er jeg ikke i tvivl om, at det, de kommer med fra det nye B. Nygaard Sørensen, er helt, som det skal være, og at vi får en aftale meget snart.

- B. Nygaard Sørensen har meget stor interesse i, at alt er i orden i deres tilbud, og jeg tror selvfølgelig på dem. Men vi er - ligeså selvfølgeligt - nødt til at have alt på skrift, så vores jurister kan læse det igennem, siger Lars Nybjerg.

Bygningsfonden Odsherred Teater forhandlede sig i licitations-aftalen frem til den bedste pris og de bedste vilkår og løsninger med det gamle B. Nygard Sørensen A/S.

Men så gik firmaet konkurs. Lars Nybjerg har den klare forventning, at de aftaler, blandt andet leverance af betonelementer, vil kunne videreføres i det nye aftalegrundlag.

Fredag mødtes Bygningsfonden Odsherred Teater - som planlagt - med de tre store, bidrags-ydende fonde.

Mødet fik dog karakter af at være orienterende, fordi det skriftlige grundlag endnu ikke er klar.

Det er folk fra Pihl & Søn A/S og LM Byg A/S, der har købt dele af det gamle B. Nygaard Sørensen A/S.