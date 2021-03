Ny udmelding om unge-folkemødet i Odsherred

På et styregruppe-møde er det - trods de nuværende stramme restriktioner for at samles - besluttet at fortsætte planlægningen af Ungefolkemødet i Odsherred for 1000 unge fra Odsherreds 7.-9 klasser og elever fra Odsherreds Gymnasium.