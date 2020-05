Ny uddannelse: Skræddersyet til elevernes behov

Odsherred Kommune og EUC Nordvestsjælland er gået sammen om at etablere en ny 10. klasse i EUCs lokaler i det tidligere rådhus i Fårevejle med tilbud om et skoleår for særligt sårbare unge.

- Uddannelsen hedder 10. Basis og er for elever, som har brug for, at der bliver taget hånd om deres individuelle behov for at blive hjulpet videre i uddannelsessystemet. De kan sagtens være fagligt stærke, det kan også være de ikke er, men måske har de haft dårlige oplevelser i uddannelsessystemet, som gør, at de bilder sig selv ind, at de ikke kan passe ind i uddannelsessystemet. Det skal vi have lavet om på med et skoleår med ekstra hensyn, fortæller Malene Grandjean, som er vicedirektør på EUC Nordvestsjælland.