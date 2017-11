Ny udbudsstrategi åbner døre for lokale firmaer

- Erfaringen viser, at HedeDanmark i stor stil benytter sig af underleverandører, heraf 43 lokale leverandører her i Odsherred, som udfører arbejdet. Det vi ønsker er, at give de lokale underleverandører mulighed for at byde direkte, så vi ikke har et mellemled, sagde Morten Egeskov (V), da byrådet tirsdag aften besluttede sig for, hvad der skal ske med vedligeholdelsen af veje og grønne områder.