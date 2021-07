Se billedserie Claus Rex tiltrådte den 1. juli som chef for VisitOdsherred, som samtidig genopstod. Foto: Torben Andersen

Ny turistchef i spidsen for sommerhuskommune

Odsherred - 13. juli 2021 Af Torben Andersen

Den 1. juli overtog Geopark Odsherred ansvaret for den lokale turisme, efter at den i halvandet år havde været indlejret i det fælleskommunale samarbejde i Destination Sjælland.

Samme dag tiltrådte 43-årige Claus Rex i stillingen som leder af VisitOdsherred, der organisatorisk er en del af geoparken, hvor Morten Egeskov er direktør.

-Vi kan begynde fra et helt nyt udgangspunkt, og der er nogle fantastiske muligheder. Men samtidig er der en masse, som har fungeret godt i mange år, og som vi kan lukrere på, så det var utroligt attraktivt for mig at søge denne stilling, siger Claus Rex, der kommer fra Destination Sjælland, men som også har været ansat i betydningsfulde turistorganisationer som Wonderful Copenhagen og VisitDenmark.

Claus Rex bor i Rørvig i et nybygget hus med kæreste og barn.

Svært at rejse hjem igen

- Vi havde sommerhus i Odsherred i en del år, og så besluttede vi at bo her fast. Vi havde sværere og sværere ved at køre hjem fra sommerhuset. Naturen er meget vigtig for os, og her har vi fantastiske muligheder for at komme ud og bruge den. Men det er også attraktivt at bo i et tæt lokalsamfund siger han.

Den nye turistchef er uddannet historiker og skrev speciale om Struers lokalhistorie, og det kom ikke mindst til at handle om konflikten med nabobyen Holstebro.

- Selv om det er historie, så er det også noget, som er anvendeligt i turismebranchen generelt, siger han og pointerer, at turismen kan udvikle sig uforudsigeligt.

- Se på København. For nogle år siden var den nedslidt og under administration. Men 15-20 år senere ser alt anderledes ud, siger han.

Claus Rex er tiltrådt midt i højsæsonen.

- Alt er lejet ud, så lige nu har vi ikke fokus på at tiltrække flere turister. Vi skal i stedet sørge for, at alle de oplevelser, der er i Odsherred, bliver gjort tilgængelige og gjort synlige. Derfor har vi stort fokus på vores hjemmeside og på at sikre, at vores foldere og kataloger bliver distribueret ordentligt, siger han.

Corona-krisen har også haft betydning i Odsherred.

- Men Odsherred Kommune er den kommune, der rent turisme-mæssigt er komme bedst igennem krisen, siger han.

I dialog med aktørerne

En vigtig opgave for Claus Rex og hans fire medarbejdere i Tinghuset i Nykøbing er at komme ud og tale med de mange turismeaktører, som findes i Odsherred.

- Vi vil høre, hvor de er på vej hen, og om hvordan vi kan hjælpe dem bedst. Vi skal have signaleret kraftigt overfor aktørerne, at vi er her. Vi vil jo også læne os meget op ad det, som det gamle VisitOdsherred byggede op, siger han.

En mere langsigtet indsats handler om at bidrage til kommunens ønske om at udvikle et kraftcenter i området Højby-Nykøbing-Rørvig.

- Der er naturligvis mange overlap inden for turisme, men nu er vi samlet i det samme hus, så det vil gøre mange ting nemmere, siger Claus Rex.

Juli byder på traditionen tro på et betydeligt antal arrangementer.

- Selv om alle senge er optaget, er der ikke helt så mange mennesker til arrangementerne, som der var sidste år. Der skyldes nok, at der stadig er noget corona-forsigtighed hos mange. Det fylder enormt meget hos os på kort sigt, at vi gerne vil forstå, hvorfor folk ikke har den samme hunger efter oplevelser som sidste år, men det er noget, som er kommet bag på de fleste i vores branche, konstaterer han.

I de sidste par år har mange sommerhuse skiftet ejere.

- Vi har fået en ny generation, og vi skal se på, hvordan vi får dem til at bruge området noget mere. Indsatsen overfor landliggerne bliver en rød tråd i vores arbejde, for de er virkelig rugbrødet i vores turisme, siger Claus Rex og fortsætter:

- Tidligere kom landliggeren til påske, og sommerhuset blev lukket ned til september. Og så var man måske heroppe en gang i løbet af vinteren for at se, om der var gået et vandrør. Men her har varmepumpen været en helt enorm gamechanger. Vi har nu en stor masse af huse, som er helårsegnede, og det giver også nye muligheder i forhold til, hvad vi kan tilbyde af oplevelser.

Den nye turistchef mener, at en ny turist i Odsherred, udover naturen, også bør stifte bekendtskab med de lokale fødevarer.

- Men freden i feriehuset er også en værdifuld oplevelse for mange gæster, understreger Claus Rex.