Ny teatersal gøres klar til indvielsen: Nu er der kommet stole og bagtæppe

Lørdag er der inviteret et større publikum til indvielsen, der foregår i teatersalen med taler og underholdning - skuespil og musik - i et sammenkædet program.

- Det er ikke hver dag, at et tidligere supermarked i en lille provinskommune ombygges til et forrygende teaterhus. Og det er heller ikke alle byggerier der får så markant betydning for en masse mennesker. Både for dem, der bor og arbejder i Odsherred, og dem der holder af at gæste området, siger teaterleder Simon Vagn Jensen, der fik idéen i 2014.