Ny skorstensfejermester

- Jeg har været selvstændig før som skoventreprenør siden 2000 frem til, jeg var så heldig at få mulighed for at prøve kræfter med skorstensfejerfaget. Jeg blev voksenlærling hos Jørgen Gustavsen i 2012 og blev udlært i 2015, siger Kenneth Søegaard, som alt i alt har arbejdet med træfældning gennem 18 år og blot på et tidspunkt var nået dertil, hvor det kunne være spændende at prøve noget andet. Og efter gennem så mange år at have hjulpet kunderne med at fælde deres træer tænkte han, det måtte være på tide at hjælpe dem med at få fyret det ordentligt af.