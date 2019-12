Flere end tidligere har ønsket at overnatte på Vig Festival, og da campingbilletterne blev sat til sag søndag, blev de nærmest revet væk. Foto: Mik Foto: FOTO: Christian Mikkelsen (Mik.)

Send til din ven. X Artiklen: Ny rekord: Campingbilletter til festival revet væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny rekord: Campingbilletter til festival revet væk

Odsherred - 02. december 2019 kl. 19:42 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi er meget glade og meget ydmyg over salget og over, at folk kan lide det vi laver.

Formand for Vig Festival Ole Larsen og resten af festivalteamet må knibe sig lidt i armen for at forvisse sig om, at den er god nok.

Alle campingvognsbilletterne til den 25. udgave af Vig Festival nåede kun lige at blive sat til salg, før de var væk igen.

Billetsalget startede søndag kl. 10 og mange var parate foran skærmene fra begyndelsen for at sikre sig overnatning under festivalen.

- Der gik kun en dag, så var de solgt. Det er gået helt vildt stærkt med at få solgt de 1290 campingvognsbilletter, og der næsten ikke flere Vigwams og tipier (luksuscamping på Jyderup Højskole, red. ) tilbage, siger Ole Larsen.

Han fortæller, at flere end tidligere har ønsket at overnatte på festivalen og at det skabte et gevaldigt tryk på serverne da salget blev skudt i gang.

Tilmed er billetkøbssystemet opbygget på en sådan måde, at man har 10 minutter til at gennemføre sit køb, og at det kan være en medvirkende årsag til, at nogen oplevede, at der blev meget hurtigt udsolgt.

- Det er rigtigt, at der den første time blev solgt lige så meget som vi plejer at sælge på fem måneder, og der var pres på systemet. Og hvis nogen har slået sig sammen om at købe billetterne, så er de alle sammen reserveret i de 10 minutter indtil de bliver frigivet igen. Det er sådan systemet er, og det kan vi ikke rigtigt gøre noget ved, siger festivalformanden.