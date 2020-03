Toiletterne på Asnæs Skole trænger til at blive skiftet ud. Det koster 2,860.000 kroner lyder nyt pris-estimat. det er 660.000 kr. mere end vurderet i 2017. Foto: Marianne Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny prisvurdering: En million kroner dyrere at renovere skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny prisvurdering: En million kroner dyrere at renovere skoler

Odsherred - 16. marts 2020 kl. 13:42 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver dyrere at renovere folkeskolerne i Odsherred. Priserne for udbedringer af de mange mangler, som blev kortlagt i en rapport over skolebygningernes tilstand i 2017, er steget en del siden da. I år er der afsat fem millioner kroner til installation af elevstrøm i 119 undervisningslokaler fordelt på ni skoler, varmeanlæg på Vig Skole og toiletter på Asnæs Skole .

I 2017-kroner var den samlede pris lige godt 4,5 millioner kroner, men tidligere renoveringsprojekter på skolerne viste sig at blive op mod 30 procent dyrere.

Det afspejler sig i den nye prisvurdering, som administrationen på børne- og uddannelsesudvalgets forespørgsel har udarbejdet.

De nye priser kan læses på dagsordenen for udvalgsmødet i morgen og her vurderer man at samme renoveringer vil koste over en million mere end 2017-estimatet.

Helt konkret vurderer man at udskiftningen af toiletterne på Asnæs Skole vil koste 2,860.000 kroner - 660.000 kroner mere end estimatet, mens elevstrømmen vil koste 1,742.000 kroner - 402.000 kroner mere end estimatet.

Varmeanlægget på Vig Skole vurderes at holde prisen på 1 million kroner, men Center for Økonomi og ejendomme anbefaler at man bruger 300.000 kroner på en ekstern konsulent til at komme med mere konkret vurdering af økonomien.