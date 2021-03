Ny organisering af erhvervsindsatsen i Højby

Odsherred Kommune vil styrke erhvervsområdet ved at samle flere enheder på rådhuset.

- Vi samler det, som handler om erhverv, byggesager, plan, ejendoms- og boligudvikling, i et nyt centerområde på rådhuset. Vi vil på den måde lave et decideret erhvervsområde på rådhuset, siger borgmester Thomas Adelskov (S).

Hvad erhvervsområde skal hedde, er endnu ikke afklaret. Forslaget er til behandling i det kommunale system, så medarbejderne også bliver hørt. Det nye område skal ledes en chef. Denne stilling forventes at blive slået op i april.

- Vi vil meget gerne styrke erhvervsområdet, og erhvervslivet har også tidligere efterlyst, at der var mere tydelighed i den kommunale organisering, og det gør vi nu, fortæller Thomas Adelskov.

- At man nu får en chef for erhverv er absolut et stort fremskridt, siger han.