Søren With (S), formand for børne- og uddannelsesudvalget, afleverer sammen med resten af § 17,4-udvalget anbefalinger om til byrådet om den kriminalitetsforebyggende indsats. Foto: Mik

Ny organisering af SSP

Efter ni måneders arbejde er byrådets særlige §17,4 om kriminalitetsforebyggende arbejde klar til at aflevere sine anbefalinger til byrådet, som derfor kan behandle det på et temamøde den 6. oktober.

Fremtidens SSP Odsherred bliver politisk organiseret under børne- og uddannelsesudvalget, hvis formand, Søren With (S), også har siddet i 17,4-udvalget.

- Jeg synes, vi har været igennem en god proces. Vi har belyst et stort området Den kriminalitetsforebyggende indsatser består jo af mange andre instanser end SSP, og det bliver vigtigt, at vi får koordineret indsatsen bedre fremadrettet, siger Søren With.