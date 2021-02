Ny lokalpolitisk liste vil ruske i fastlåst byråd

Karina Vincentz tabte for to år siden en afstemning i Venstre om at blive borgmesterkandidat, og i en pressemeddelelse forklarer hun, at hun siden har fået mange opfordringer til at stille op til kommunalvalget til november.

»Jeg er virkelig overvældet over, hvor mange mennesker, der har kontaktet mig i den senere tid. For et par uger siden var et nyt politisk projekt slet ikke i mine tanker, men efterhånden som tanken voksede blev jeg overbevist om, at det er det helt rigtige. Der er virkelig brug for en stærk bevægelse, som kan ruske op i det lidt fastlåste politiske billede i Odsherred,« siger hun.