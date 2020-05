Ny livsstilsbutik åbnede i Algade lørdag

- Formålet med butikken er at skabe liv og glæde, og på sigt vil vi gerne tilbyde en mulighed for skrøbelige unge, der kan komme og træne det at have et arbejde i en butik. Vi håber, at kunne være med til at skabe liv i gågaden og gerne lave noget sammen med nabobutikkerne her i Nykøbing.