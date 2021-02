Ny liste vil vælte partiskel

Samtidig med at Nyt Odsherred blev stiftet, besluttede ledelsen i Odsherred Listen, at de vil arbejde for at nedlægge listen, og deres enlige byrådsmedlem, Leif Egholm, er med blandt initiativtagerne til Nyt Odsherred, og tilslutter sig gruppen i byrådet.

Nyt Odsherred bliver i byrådet repræsenteret af Helge Fredslund, Erik Winther og Leif Egholm, sidstnævnte forventes at blive gruppeformand.

Dermed vil Nyt Odsherred blive den tredjestørste gruppe i byrådet efter Socialdemokratiets 12 medlemmer og venstres fem medlemmer.